Начальник управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що основний удар був спрямований на один з оперативних аеродромів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.

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Що сказав Ігнат про російську атаку

За словами начальника управління комунікацій командування Повітряних Сил ЗСУ, масований удар, якого Росія завдала по Україні цієї ночі, був одним із найбільших за останній час.

Головний удар спрямовано, вже, мабуть, у пабліках обговорюють ці питання, на один з оперативних аеродромів, він був атакований противником. Таким чином, ворог завдав різними засобами повітряного нападу удари цієї ночі,

– додав Ігнат.

Варто зазначити, що у ніч на 9 червня Росія запустила по Україні 479 ударних безпілотників та 20 ракет різних типів.

За попередніми даними, станом на 10:30 ППО знешкодила 479 засобів повітряного нападу. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у 10 локаціях, тоді як падіння уламків – у 17.