За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, это существенно помогло, – Зеленский

Российская армия в очередной раз совершила комбинированный массированный обстрел украинских городов. Однако вражескую атаку удалось отбить, в частности благодаря ракетам, которые Украина получила буквально за сутки до удара.

Об этом проинформировал Владимир Зеленский. Подробности передает 24 Канал.

Как силы ПВО боролись с российскими ракетами и дронами?

Как рассказал президент, оккупанты били значительным количеством баллистических и крылатых ракет. Кроме того, враг выпустил более 300 ударных дронов.

Украинская противовоздушная оборона отработала по существенному количеству целей. В отражении атаки "существенно помогли" ракеты, которые Киев получил накануне.

За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло,

– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что каждый пакет поддержки имеет значение. Ведь ракеты для систем "Patriot", NASAMS и других комплексов – критически необходимы Украине.

Глава государства пояснил, что одна из основных задач наших дипломатов – работать над увеличением количества средств ПВО.

И партнеры должны не подводить с этим, ракеты для ПВО – это реальная защита жизни людей,

– резюмировал президент.

Что известно о массированной атаке 20 января?