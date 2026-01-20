Укр Рус
24 Канал Новости Украины За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, это существенно помогло, – Зеленский
20 января, 10:12
3
Обновлено - 10:35, 20 января

За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, это существенно помогло, – Зеленский

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Киев получил ракеты за сутки до массированного обстрела.
  • Президент Зеленский подчеркнул важность ракет для систем ПВО, ведь это буквально спасает Украину от ужасных последствий атак.

Российская армия в очередной раз совершила комбинированный массированный обстрел украинских городов. Однако вражескую атаку удалось отбить, в частности благодаря ракетам, которые Украина получила буквально за сутки до удара.

Об этом проинформировал Владимир Зеленский. Подробности передает 24 Канал.

К теме Россияне нанесли удар по объекту в Полтавской области: вспыхнули пожары

Как силы ПВО боролись с российскими ракетами и дронами?

Как рассказал президент, оккупанты били значительным количеством баллистических и крылатых ракет. Кроме того, враг выпустил более 300 ударных дронов.

Украинская противовоздушная оборона отработала по существенному количеству целей. В отражении атаки "существенно помогли" ракеты, которые Киев получил накануне.

За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло,
– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что каждый пакет поддержки имеет значение. Ведь ракеты для систем "Patriot", NASAMS и других комплексов – критически необходимы Украине. 

Глава государства пояснил, что одна из основных задач наших дипломатов – работать над увеличением количества средств ПВО. 

И партнеры должны не подводить с этим, ракеты для ПВО – это реальная защита жизни людей,
– резюмировал президент.

Что известно о массированной атаке 20 января? 

  • В ночь с 19 на 20 января российская армия совершила массированную комбинированную атаку на столицу. Основному удару подвергся Левый берег Киева. В результате обстрела там прекратили подачу воды, известно о пострадавшем. Кроме того, из-за повреждений инфраструктуры без теплоснабжения остались тысячи многоквартирных домов. А из-за проблем со светом в городе изменили движение метро. 

  • В ходе ночной атаки 20 января войска России обстреляли и другие регионы Украины. В частности, целью врага стал промышленный объект в Полтавской области.

  • Как сообщили в ГСЧС, после попаданий сразу в нескольких местах возникли масштабные пожары. К ликвидации возгораний привлекли подразделения спасателей, которым удалось быстро взять ситуацию под контроль. 

  • Глава Ровненской областной военной администрации Александр Коваль отметил, что в результате обстрела 20 января были повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому более 10 тысяч жителей области остались без электроэнергии.