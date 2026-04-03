24 Канал Новости Украины Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: где раздавались взрывы и какие последствия
3 апреля, 15:48
Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: где раздавались взрывы и какие последствия

Маргарита Волошина

Россия нанесла массированный удар по Украине, используя ударные беспилотники. Россия поднимала бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, поэтому были пуски и ракетного вооружения.

О том, какие регионы оказались под российской атакой и какие последствия фиксируют по Украине, – рассказывает 24 Канал.

Где прогремели взрывы и какие последствия?

15:26, 03 апреля

Киев и вся Украина – снова воздушная тревога

В Воздушных силах сообщили о взлете российского МиГ-31К – носителя аэробаллистических ракет "Кинжал".

15:01, 03 апреля

Силы ПВО сбили большинство целей

По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили 541 вражескую цель – 26 ракет и 515 беспилотников. В целом украинские военные зафиксировали 579 средств воздушного нападения, в частности, баллистические ракеты "Искандер-М", крылатые ракеты Х-101 и беспилотники различных типов.

14:58, 03 апреля

Российский беспилотник залетел в Молдову во время атаки

Во время массированной атаки на Украину российский беспилотник снова нарушил воздушное пространство Молдовы. По данным оборонного ведомства страны, дрон попал в Молдову со стороны Беляевки Одесской области.

14:27, 03 апреля

На Житомирщине возросло количество пострадавших

По данным Нацполиции, количество пострадавших в Житомирской области возросло до 7, также погибла 70-летняя женщина.

В результате атаки разрушены 18 зданий, среди которых – девять жилых домов. Повреждены более 100 жилых домов, более 55 хозяйственных построек и два магазина.

13:48, 03 апреля

Зеленский отреагировал на российскую атаку

Владимир Зеленский, комментируя российскую атаку, отметил, что враг фактически усилили интенсивность ударов, и вместо договоренностей о перемирии только увеличивают количество обстрелов перед Пасхой.

Фактически с ночи продолжается атака волнами, и уже по меньшей мере пять регионов были под ударом. Ни минуты покоя для наших людей, и это такой ответ России на наше предложение прекращения огня на Пасху, 
– написал он.

13:00, 03 апреля

Еще двое жителей Сумщины погибли в результате российских атак, сообщили в ОВА. В Великописаревской общине армия России атаковала гражданский автомобиль – погиб человек. В Белопольской общине дрон попал в мотоблок – один человек погиб, еще один ранен.

12:51, 03 апреля

На Киевщине вражеский дрон попал возле ветклиники

Под вражеским прицелом оказались Обуховский, Бучанский и Фастовский районы области.

  • На Бучанщине погиб один человек. Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля.
  • На Фастовщине возникли пожары в ветеринарной клинике, стоящем рядом авто и частном жилом доме. Пострадал один человек.
  • На Обуховщине попадание в жилую многоэтажку. К счастью, обошлось без жертв.
  • В селе Крюковщина повреждена кровля жилой 5-этажки.
11:56, 03 апреля

Из-за атаки в Харькове вспыхнул пожар

В Шевченковском районе произошло падение обломков "Шахеда". Вследствие этого есть пострадавшие, сгорели несколько авто.

Еще ряд вражеских дронов заходит на город – будьте осторожны, 
– написал городской голова Игорь Терехов.

Руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о 7 пострадавших в результате вражеского удара по городу. По меньшей мере трое из них находятся в тяжелом состоянии, им оказывают всю необходимую помощь.

11:50, 03 апреля

В Киеве и нескольких регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщают в Yasno и Укрэнерго.

11:49, 03 апреля

В Полтавской общине зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой территории. Взрывной волной повреждено остекление окон многоквартирного дома и гараж. Информации о травмированных по состоянию на сейчас не поступало.

11:19, 03 апреля

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 3 апреля с 11:10 в Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАВ) по команде НЭК "Укрэнерго", сообщили в АО "Черкассыоблэнерго".

11:00, 03 апреля

В СНБО назвали цель российской атаки

"Главная цель россиян в таких атаках посреди дня – увеличение количества жертв среди гражданских. Именно поэтому комбинированная атака происходит в рабочий день с применением большого количества дронов, ракет", – написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

10:55, 03 апреля

В Полтавской области есть повреждения гражданской инфраструктуры

В Миргородском и Полтавском районах зафиксированы падения вражеских БпЛА. Есть повреждения на территории частных домовладений и фермерского хозяйства. Последствия уточняются. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало, сообщили в ОВА.

10:27, 03 апреля

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К, 
– написали в Воздушных силах ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщают о вхождении крылатых ракет в воздушное пространство Украины. По меньшей мере 2 группы ракет направляется через Изюмский район Харьковской области западным курсом.

10:10, 03 апреля

Из-за российской атаки произошли обесточивания

Есть новые обесточивания в Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях в результате ударов России по энергообъектам, сообщает Укрэнерго.

Сегодня во всех регионах Украины с 07:00 до 11:00 будут действовать отключения света для потребителей, а с 06:00 до 22:00 – для промышленности. Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены четыре населенных пункта в Полтавской области.

10:05, 03 апреля

Российский дрон попал по ТРЦ в центре Сум

Россияне атаковали беспилотником типа "Молния" один из торговых центров в центре Сум. Повреждено здание ТРЦ и остекление. По предварительной информации местных властей, пострадали два человека. Сейчас они госпитализированы.

Позже количество пострадавших возросло 4, у них незначительные ранения. По данным местных властей, на месте происшествия продолжается обследование территории, а последствия и масштабы разрушений уточняются.

10:00, 03 апреля

В Киевской области снова прогремели взрывы

В 7:56 Киевская ОВА проинформировала о работе сил ПВО по вражеским целям. К тому же, мониторы около 8:00 писали о 3 БПЛА в направлении Василькова и Фастова.

В 9:53 власти сообщили, что тревога в области продолжается. Там призвали всех соблюдать правила безопасности и информационной гигиены.

В 09:58 областная военная администрация сообщила о повторных взрывах.

09:50, 03 апреля

Возможны пуски новых БПЛА и ракет

Начальник управления коммунаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по состоянию на 07:00 фиксировалось около 240 беспилотников, а сейчас их уже более 400. Он не исключает, что могут быть еще пуски.

Он отметил, что Россия атакует не только "Шахедами", но и беспилотниками различных типов. Вражеские дроны летят в Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Сумской областях, то есть с разных направлений. Также в небе есть бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

09:40, 03 апреля

Россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутку в Херсоне

Сначала появилась информация о пяти пострадавших, впрочем впоследствии количество возросло до семи. Среди них – 19-летняя девушка, женщины в возрасте 68, 50 и 43 года и мужчины 71, 63 и 51 год. Они все находятся в состоянии средней тяжести.

В то же время состояние 51-летнего водителя маршрутки – тяжелое. У него контузия, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения ног и живота.

09:39, 03 апреля

Громко было в Полтавской области

В 09:33 председатель областной военной администрации Виталий Дякивнич предупредил, что в Кременчугском районе работает ПВО.

09:10, 03 апреля

В Чернигове прогремели взрывы

О взрывах сообщили уже в 9:08. Их слышали в Черкассах и в окрестностях города. Впоследствии также появилась информация о работе ПВО по вражеским целям.

 


 

23:59, 02 апреля

Поздно вечером 2 апреля Харьков подвергся атаке российских ударных беспилотников. Всего в городе есть несколько попаданий вражеских БПЛА. На местах отдельных ударов возникли пожары. Под атакой оказались не менее четырех районов Харькова – Новобаварский, Киевский, Салтовский и Основянский.

Известно о по меньшей мере пяти пострадавших, среди них 8-летняя девочка и младенец.