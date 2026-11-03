Игнат назвал главную цель массированного удара России по Украине

Во время массированной атаки в ночь на 3 ноября российские войска сосредоточили основные усилия на уничтожении критически важной инфраструктуры Украины. Враг применил 289 ударных беспилотников и десятки ракет различных типов, в том числе 120 реактивных дронов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Что известно о ходе российской атаки?

Игнат сообщил, что российские войска нанесли несколько волн ударов по Украине. Основными целями стали объекты критической инфраструктуры, в частности энергетики.

Сейчас продолжается атака реактивных дронов. И с севера, и с юга заходят через Одесскую, Николаевскую, а также Черниговскую области. Двигаются преимущественно в западном направлении,

– сообщил он.

Во время ночной атаки российские войска применили крылатые и баллистические ракеты. Среди них – Х-101, "Искандер-К", "Искандер-М" и "Циркон".

Также враг запустил 289 ударных беспилотников, из которых 120 были реактивными. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 49 из 59 крылатых ракет. Еще о трех ракетах, которые в настоящее время не наблюдаются радиолокационно, информация уточняется.

Игнат отметил, что общая тактика российских войск остается неизменной, однако противник может корректировать маршруты в зависимости от сил и средств украинской противовоздушной обороны.

Видно, что противник каждый раз может изменить маршрут в чем-то, но в целом они типичны: с севера через Черниговскую область заходят, далее следуют крылатые ракеты, скажем, из Вологодской области с самолетов, пролетают через восточные регионы и направляются к тем объектам, которые сегодня подверглись атаке,

– пояснил Игнат.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия воспользовалась днем выборов в Конгресс США для массированной атаки на Украину. Главными целями российских войск стали объекты энергетики, генерации и подстанции в девяти областях. В результате ударов во многих городах и населенных пунктах ввели аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

Президент подчеркнул, что Россия рассчитывает на то, что внимание США будет сосредоточено на выборах, а российский террор останется без внимания. Он призвал партнеров помочь Украине защитить небо и способствовать построению справедливого и надежного мира.