Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атакован объект энергетики: в ОВА рассказали о последствиях массированного удара по Ивано-Франковской области
7 февраля, 11:08
2

Атакован объект энергетики: в ОВА рассказали о последствиях массированного удара по Ивано-Франковской области

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В результате обстрелов в Ивано-Франковской области никто не пострадал, но повреждены домохозяйства в Галицкой и Рогатинской общинах.
  • Применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в энергетике.

Ночью Россия массированно атаковала Ивано-Франковскую область. Целью был энергетический объект.

Об этом сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

Смотрите также Взрывы в Бурштыне и Ивано-Франковске: туда летели "Калибры" и БпЛА

Какие последствия обстрелов в Ивано-Франковской области?

В результате обстрелов в Ивано-Франковской области предварительно никто не пострадал. Известно о повреждении домохозяйств в Галицкой и Рогатинской общинах.

Из-за сложной ситуации в энергетике применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

В ОВА поблагодарили Силам ПВО за слаженную, профессиональную и эффективную работу, а также службам, которые работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Какие еще регионы пострадали 7 февраля?