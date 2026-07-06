Министр обороны предложил схему, как Западу передать Украине ракеты для Patriot уже сейчас

Украине катастрофически не хватает ракет для систем "Пэтриот", поэтому она не может сбивать российские баллистические ракеты. На фоне очередной массированной атаки Михаил Федоров обратился к партнерам с предложением.

Министр обороны обратился к союзникам с просьбой временно выделить Украине ракеты PAC-3 для систем "Патриот" со своих складов.

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Как Запад может помочь Украине в защите от российской баллистики?

Федоров отметил, что Россия сознательно наращивает количество баллистических атак и применяет их в ранее невиданных масштабах. Враг пользуется острым дефицитом ракет для систем Patriot. За месяц в мире производится меньше таких ракет, чем враг запускает по Украине за тот же период.

Украина уже заключила контракты и продолжает заключать контракты на поставку ракет для Patriot. Однако их поставки начнутся только в следующем году.

Поэтому Федоров планирует сегодня провести серию переговоров с министрами обороны стран, располагающих ракетами для "Пэтриот".

Он попросит их передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а впоследствии заменить их за счет будущих украинских поставок.

Нельзя допустить, чтобы осторожная бюрократия стала препятствием для защиты человеческой жизни. Эти ракеты нужны Украине именно сейчас,

– подчеркнул министр.

Напомним, что в ночь на 6 июля Россия подвергла Украину массированному обстрелу. Более 20 баллистических ракет попали в Киев и область. В результате десятки жилых домов разрушены, погибло и пострадало много людей.

В Воздушных силах заявили, что ни одну баллистическую ракету сбить не удалось. Причина – нехватка ракет-перехватчиков.