Как сообщает издание The Moscow Times, об этом в эфире одного из российских телеканалов заявил вице-спикер Госдумы России Петр Толстой. Он призвал к массированным бомбардировкам городов Украины, чтобы сломить сопротивление населения и заставить его сдаться.

Заявление российского депутата об уничтожении городов

Во время пропагандистского ток-шоу "Время покажет" Толстому напомнили, что в Украине проживает более 20 миллионов человек, и спросили, что с ними будет, если превратить территорию страны в "выжженную землю". В ответ российский политик предложил за сутки предупреждать жителей о предстоящих ударах, чтобы те покидали города.

"Вы считаете, что мы призываем к жестокости? А мы призываем к тому, чтобы деморализовать население настолько, чтобы оно с поднятыми лапками вышло навстречу нашим войскам", – сказал Толстой.

К слову, в Госдуме уже призвали усилить удары по Украине. Так, депутат и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев говорил о необходимости "бить противника без пощады, не церемонясь".

Депутат Андрей Колесник заявлял, что российским военным нужно "постоянно наносить удары, чтобы они даже головы поднять не могли".

Председатель партии "Батькивщина" Алексей Журалев вообще предлагал уничтожить половину населения Украины. Он назвал украинцев "нацистами" и подчеркнул, что война ведется "ради того, чтобы этой заразы там не было, чтобы нам никто не угрожал".

Отметим, что призывы российских чиновников к террору звучат на фоне масштабных планов Кремля по дальнейшей эскалации.

Ранее украинская разведка сообщала, что российский Генштаб подготовил план дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в течение 2026–2027 годов.

Владимир Зеленский отметил, что решение Москвы увеличить контингент оккупационной армии подтверждает отсутствие какого-либо желания вести реальные мирные переговоры.