Россия снова угрожает атаками: "Флеш" сказал, какие цели являются приоритетными для врага в Киеве

Россияне угрожают новыми разрушительными ударами по Киеву. Хотя все четыре года войны враг постоянно атаковал столицу. Однако он сможет найти определенные новые цели.

Однако интенсивность, с которой в России раздувается информация о возможных мощных ударах по Киеву, может быть связана с отвлечением внимания от проблем оккупантов на фронте. Об этом 24 Каналу рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, подчеркнув, что ситуация на поле боя для врага находится в тупике. Поэтому Кремлю необходимо продать россиянам какую-то положительную информацию.

Сколько ракет могут применить россияне во время атаки на Киев?

"Флеш" отметил, что оккупанты считают, что могут запугать украинцев угрозами нанести удар по Киеву.

Это очень странно. Я вообще не понимаю, зачем россияне это делают. Все, кто живет в Киеве и не только в столице, видят, что четыре года враг постоянно атакует город всем, чем может: крылатыми ракетами, "Калибрами", Х-101, "Искандерами". Он регулярно пытается атаковать наши предприятия. Более того, россияне постоянно ищут какие-то украинские объекты и бьют по ним,

– подчеркнул советник министра обороны.

Очень часто противник атакует, чтобы куда-то попасть в Киеве. По его словам, все военные производства, штабы, бывшие объекты Минобороны, командования Сухопутных войск, заводы, которые существовали в Украине, россияне знают еще со времен Советского Союза. Но сегодня большинство этих объектов уже давно не работает по своему старому профилю. Часть таких предприятий выживает благодаря аренде.

Такая же ситуация относительно логистических складов, "Новой почты", предприятий "Квазар-Микро", "Маяк". Там все помещения давно в аренде – работают цеха по изготовлению мебели, столярки. Однако для россиян это формально удобная цель, потому что по документам, как отметил "Флеш", это бывший военный завод. Поэтому на самом деле россияне просто ищут для себя аргумент, чтобы бить по Киеву.

Что они могут атаковать дальше? Любой завод, например, еще с советских времен, который у них где-то значится как военный. И потом сказать, что они якобы нашли какую-то законную цель. Мол, какой-то завод когда-то производил электронику, а, "по информации" врага, сейчас он якобы что-то изготавливал,

– объяснил он.

Однако сейчас в Киеве военные заводы в том виде, как были когда-то, не работают. Если что-то и есть, то оно, как считает советник министра обороны, или глубоко под землей, или не в Киеве, или постоянно меняет место. Речь идет о реальных цехах, где могут делать БпЛА, FPV и другие средства.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что по данным украинской разведки, Россия в ближайшее время может осуществить новый массированный удар по Украине. Поэтому Киев нуждается, по мнению украинского президента, помощи со стороны союзников. Также необходимо дополнительное санкционное давление на Москву. Кроме того, Зеленский отметил, что нельзя затягивать реализацию договоренностей Украины с партнерами по средствам ПВО.

"Противник действительно может получить дополнительное количество баллистики. Определенный резерв он имеет. Ни одна страна не воюет в ноль без запаса", – отметил "Флеш".

Однако он добавил, что вопрос в том, решат ли россияне использовать эти резервы именно для такой политической атаки по Киеву. Но ничего принципиально нового мы здесь не увидим – было 10 ракет – могут запустить 15 или 20.

Что известно о новой атаке по Украине?

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сделал заявление о том, что страна-агрессорка может атаковать Киев "в любой момент". По его словам, Россия имеет все необходимые средства для того, чтобы осуществить такой удар. Шойгу дополнил, что едва в Украине возникает предприятие по производству боеприпасов, россияне якобы "наносят по нему удары".

Ранее Кремль предупредил персонал посольств в столице Украины о необходимости покинуть город из-за возможного нового массированного удара.

Также глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марком Рубио подчеркнул, что Москва намерена осуществить "системные и последовательные" удары по "центрам принятия решений" в Киеве и других объектах, которые использует украинское войско.

Кроме того, по словам председателя Тернопольской ОВА Тараса Пастуха, новый массированный удар по Украине может состояться в ночь на 30 мая. Он отметил, что по предварительным данным, под ударом может оказаться Тернополь.

Также об опасности ночью 30 мая предупредила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук. Она обратилась к жителям Прикарпатья не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заранее позаботиться о собственной безопасности, а также родных.