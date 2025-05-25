Кроме того, были наготове наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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Польша с союзниками поднимали военную авиацию

В заявлении военного ведомства Польши указывалось, что в связи с атакой России, которая осуществляет удары по объектам, расположенных на территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в их воздушном пространстве.

Как отмечает польская сторона, такие действия происходят "в соответствии с действующими процедурами".

В польском оперативном командовании добавили, что оперативный командир "задействовал все имеющиеся силы и ресурсы, которые были в его распоряжении, очередные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли высокого состояния готовности".

Польские военные отметили, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящихся под угрозой.

Также там отметили, что Оперативное командование ВС Польши "следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию".