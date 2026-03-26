Россияне снова атаковали железнодорожную и портовую инфраструктуру в ряде регионов
- Россия атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру, повреждены локомотивы и складские помещения.
- Пострадавших нет, профильные службы занимаются восстановлением объектов.
Ночью 26 марта Россия атаковала железнодорожную и портовую инфраструктуру. Повреждены пункт техобслуживания локомотивов и складские помещения.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Какие последствия атаки России по инфраструктуре железной дороги?
В Кировоградской области БПЛА атаковали пункт технического обслуживания локомотивов. Несколько локомотивов повреждены.
На юге страны было попадание по складским помещениям и причалам, повреждены здания портовых операторов и морвокзала.
Во время этих инцидентов, к счастью, никто не пострадал.
Профильные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением работы объектов.
Последствия атаки россиян по железной дороге
Под ударом была инфраструктура Одесской области
В ночь на 26 марта российская армия нанесла удар БПЛА по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области. Есть повреждения в городе Измаил и в Вилковской общине.
Пострадал 1 человек. Также наблюдаются перебои с электроснабжением в результате атак. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, восстановительные работы продолжаются.