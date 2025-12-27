Меньшая генерация и большие станции: нардеп уточнил, какие именно энергетические объекты атаковала Россия

Россия задала массированный удар по объектам генерации. Российские войска продолжают атаки по энергетикам, которые пытаются вести восстановительные работы.

После атак по объектам энергетики, Россия целится по энергетикам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий нардепа Сергея Нагорняка в эфире телемарафона.

Какие объекты энергетики атаковала Россия?

Россия 27 декабря нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры разного уровня – под атакой оказались подстанции "Укрэнерго", облэнерго и объекты малой генерации. Также били по крупным станциям столицы и области, в частности по Киевской ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой и Трипольской ТЭЦ, сообщил член парламентского комитета по вопросам энергетики.

Он отметил, что сейчас полноценно начать восстановительные работы физически невозможно, ведь враг целенаправленно нацеливается не только на энергетику, но и на энергетиков.

Для стабилизации ситуации в Киеве может понадобиться 2 – 3 дня