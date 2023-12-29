Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что в этот день в 2022-м году россияне также устроили массированную атаку по Украине. Отметим, что jб угрозе запусков ракет Воздушные силы ВСУ предупредили еще в 03:30.

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"Террористическая акция. Сам терроризм – это достижение своих целей путем устрашения мирного населения. Здесь это в чистом виде есть", – сказал политтехнолог.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Посол США в Украине обнародовала скриншот с уведомлениями о воздушных тревогах. Бриджит Бринк отметила, что Украина нуждается в финансировании уже сейчас. Все, чтобы продолжить борьбу за свободу в 2024-м году. Тизенгаузен добавил, что тем временем Владимир Путин, который говорил о том, что якобы Россия "готова к переговорам", массированной атакой нивелирует свои слова.

Наконец-то все снова видят это лицо маньяка, ведь создается впечатление, что некоторые европейские коллеги реально поверили в то, что он хочет "мира", хочет переговоров. Нет. Вот, как он действует,

– сказал политтехнолог.

Сейчас захватчики пробуют тактику, когда они бьют из всего, из чего только могут. Однако здесь для россиян есть и плохие новости. Они ведь не могут использовать крылатые ракеты типа "Калибр". Все потому, что врага фактически выставили из акватории Черного моря. И российские ракетоносители боятся заряжаться и выходить обстреливать Украину.

"Я не думаю, что это за вот этот "Новочеркасск", – добавил Тизенгаузен.

Отметим, что украинская авиация 26 декабря ударила по вражескому большому десантному кораблю "Новочеркасск". Прилетело во временно оккупированной Феодосии.

Чего они радуются? Ведь ни одна ракета Storm Shadow, ни один "Нептун", ни один БПЛА, которые летели на оккупированные территории, не убил, не попал в мирного жителя. Вот, в чем разница между нами,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому россияне сейчас придумывают, куда они ударили. По версиям захватчиков, якобы "уничтожены" базы НАТО и системы ПВО.

Массированный обстрел Украины 29 декабря: главное