Над Николаевщиной сбили 5 вражеских ракет, – Ким

Утром 29 декабря на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Враг начал новую ракетную массированную атаку против украинцев.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о сбитии силами ПВО 3 вражеских ракет над морем. Впоследствии эта цифра выросла до пяти.

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Над Николаевщиной ВСУ сбили вражеские ракеты

29 декабря, во время очередной массированной атаки россиян, глава Николаевской ОВО рассказал, что украинским защитникам удалось сбить 5 вражеских ракет над морем. Сообщения об этом появились около 8:50.

Также Виталий Ким добавил, что украинское ПВО может поставить сегодня новый рекорд по сбитию вражеских ракет.

Массированная атака по Украине 29 декабря: что известно

Россияне продолжают терроризировать мирные украинские города. Утро 29 декабря началось с новой массированной ракетной атаки оккупантов.

Сирены впервые загудели где-то в 06:00. Приблизительно в 08:00 воздушную тревогу объявили уже по всей стране.

В ряде регионов сообщили о работе ПВО. Речь идет, в частности, о Сумщине, Одесщине, Житомирщине и Киевщине.

Заметьте, враг не раз разрушал гражданскую инфраструктуру. Находитесь в укрытии или соблюдайте правила "двух стен" для безопасности.

Генштаб ВСУ предупреждает: не снимайте и не выкладывайте в сеть работу ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры ни в какие телеграммы и боты. Враг мониторит украинское инфопространство и может корректировать новые удары, согласно вашим сообщениям.