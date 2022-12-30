Россия во время атаки использовала "всего" 69 ракет: может ли агрессор запускать больше

Вчера, 29 декабря, Россия в очередной раз нанесла массированную ракетную атаку по Украине. Всего оккупанты выпустили по территории нашего государства 69 ракет.

Перед агрессором встает серьезная проблема: он физически не может обеспечить сиюминутный пуск большого количества ракет. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Почему сложно обеспечить пуск значительного количества ракет

По словам военного эксперта, противник использует старые запасы советского вооружения и не может гарантировать стопроцентное срабатывание ракетных систем. "Для уменьшения негативных ударов по своей территории и территории оккупированного Крыма они производят пуск с акваторий Черного, Каспийского и, возможно, Азовского морей. Дело в том, что определенный процент ракет после запуска не летит к цели, а просто тонет в воде ", – заметил Грабский.

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Более того, если россияне действительно передислоцировали авиацию из "Энгельса" на какие-то дальние аэродромы, то плечо подлета к зоне безопасного запуска (Каспийского моря) становится больше. Следовательно, есть определенные эксплуатационные показатели, которые влияют на интенсивность нанесения ударов. Условно, объясняет Грабский, если раньше до точки запуска нужно было пролететь 1 тысячу километров, то теперь – 2 – 3 тысячи километров. Это требует больших затрат, привлечения дополнительных ресурсов и растяжения по времени.

Перед ними стоит проблема физической несостоятельности обеспечения одномоментного пуска хотя бы 200 ракет, чтобы изменить ситуацию или усложнить нам жизнь,

– констатирует военный эксперт.

Безусловно, массированные запуски ракет по Украине еще будут. Но сегодня это рассматривается не как эффективное оружие в военном конфликте, уверяет Грабский, а как примитивный способ террора против мирного населения.

Массированная ракетная атака по Украине 29 декабря: коротко