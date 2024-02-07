Сначала россияне используют дроны, а затем – крылатые и баллистические ракеты. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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"Системность заключается в том, что враг использует несколько волн атак. Сначала применяет дроны. Мы это видели, когда несколько волн БПЛА залетали на наши южные и восточные регионы. Они используют баллистику и ракеты С-300, переформатированные под стандарт земля-земля, по нашим восточным прифронтовым регионам и южным, нанося удары", – пояснил он.

Оккупанты используют одновременно крылатые и баллистические ракеты для нанесения ударов по всей территории Украины.

Постоянная тактика врага

Сергей Грабский отметил, что есть постоянная тенденция в действиях россиян. Ракеты и "Шахеды" маневрируют, могут менять курс. Они меняют направления, могут отвлекать внимание сил ПВО, вызывать огонь по ним. Враг запускает волну ракет, по ним отрабатывают системы ПВО. По статистике, на одну воздушную цель надо использовать две – три ракеты.

Таким образом первая волна имеет целью прежде всего нанести удары по нашим объектам. А также истощить имеющиеся запасы ракет, систем ПВО, чтобы следующая волна, по мнению противника, летела уже на объекты, которые не могут быть прикрыты комплексами противовоздушной обороны,

– сказал военный эксперт.

Удары по энергетической инфраструктуре

Есть мнение, что сейчас захватчики планируют сосредоточить удары на энергетическую инфраструктуру. В частности, в результате атаки на Киев часть столицы остается без света. Однако на самом деле враг сейчас пытается нанести удары по различным объектам на территории Украины.

Сказать, что они сосредоточились на энергетической инфраструктуре, будет немножко неправильно. Враг сейчас пытается нанести удары по различным объектам на территории Украины, включая и промышленные объекты, и военные объекты, и объекты критической инфраструктуры. Но нет такого акцента, как это было, например, в прошлом году,

– подчеркнул Грабский.

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