В ночь на 25 сентября под атакой оказалась критическая инфраструктура в Винницкой области. Часть города была обесточена, останавливали движение поездов.

Пострадавших среди людей нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Винницкую ОГА.

Что известно о последствиях российской атаки в Винницкой области?

Под прицелом массированной атаки врага ночью 25 сентября была критическая инфраструктура в Винницкой области.

В результате ударов была обесточена часть города и остановлено движение поездов. На момент публикации электроснабжение и движение поездов полностью восстановлено.

Информации о повреждении жилых зданий не поступало, пострадавших также нет.

Также известно о возникновении пожара. Его уже ликвидировали.

На местах попаданий работают экстренные службы. Привлечено 76 человек личного состава и 24 единицы техники.

Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что классические системы противовоздушной обороны и радиолокации пока неэффективны против массированных налетов малозаметных дронов.

