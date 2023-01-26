В Киеве и Днепре продолжают действовать экстренные отключения света

Ситуация в украинской энергетике остается очень сложной. В Днепропетровской, Киевской областях и в городе Киеве продолжают действовать экстренные отключения.

Как сообщили в ДТЭК, во время последней атаки Россия нанесла значительный ущерб украинской энергосистеме.

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Именно поэтому энергетики не могут вернуться к стабилизационным отключениям.

Работаем над улучшением ситуации,

– заверили в ДТЭК.

В КГГА объяснили, что поскольку Киев входит в большую энергетическую систему страны, столица не может вернуться к стабилизационным отключениям.

Как ракетная атака повлияла на отключение света

26 января оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Враг выпустил 55 ракет, 47 из которых удалось уничтожить нашим силам ПВО. К сожалению, есть и попадание. Враг уже традиционно целился в объекты критической энергетической инфраструктуры.

В Укрэнерго рассказали, что в течение суток 26 января энергетическая инфраструктура Украины пережила тринадцатый ракетный удар и пятнадцатую атаку дронами. Зафиксировали ряд попаданий. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Лимиты потребления довели до всех областей.

По состоянию на 26 января объявили об экстренных отключениях на территории:

Киевской области;

Днепропетровской области;

Одесской области.

Жителей Одесчины предупредили, что экстренные отключения могут продолжаться в течение нескольких дней. Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно время.