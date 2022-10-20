Бурштын и Ладыжин под ударами: в Генштабе рассказали детали массированной атаки по Украине

Российские захватчики продолжают нарушать международное гуманитарное право, а также основные законы ведения войны. Они наносят массированные атаки по критической инфраструктуре Украины и по домам гражданских.

По информации Генштаба, враги атакуют ракетами и иранскими дронами-камикадзе. ВСУ отражают нападения врага в разных направлениях.

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Где нанесли удары российские оккупанты

Россияне начали активно обстреливать всю территорию Украины. За сутки противники нанесли 11 ракетных и 28 авиационных ударов. Также более 65 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты ударили по 25 населенным пунктам. Для массированной атаки враги использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

К тому же, россияне выпустили по Украине более 10 иранских беспилотников "Shahed-136". Следует заметить, что половина из них летела с территории Беларуси.

Где именно стреляли захватчики:

Бурштын Ивано-Франковской области,

Ладыжин Винницкой области,

Зеленодольск Днепропетровской области,

Северск,

Славянск и Терны в Донецкой области,

Значково Запорожской области,

Давидов Брод Херсонской области.

Из танков и артиллерии россияне били по Харьковскому, Донецкому и Луганскому направлению. Кроме того, украинские войска отразили атаку россиян в таких населенных пунктах:

Белогоровка,

Бахмут,

Бахмутское,

Клищиевка,

Красногоровка,

Новомихайловка,

Опытное,

Марьинка.

Заметьте Харьковчане могут наблюдать, как россияне сами себя обстреливают в Белгородской области

Потери врага по состоянию на 20 октября

Украинские защитники уничтожили немало вражеской техники и личного состава противника. С начала полномасштабного вторжения враг потерял:

танков – 2 567,

боевых бронированных машин – 5 255,

артиллерийских систем – 1 646,

РСЗО – 372,

средства ПВО – 189,

самолетов – 269,

вертолетов – 243,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 311,

крылатых ракет – 329,

кораблей и катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 005,

специальной техники – 147.

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