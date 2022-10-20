Бурштын и Ладыжин под ударами: в Генштабе рассказали детали массированной атаки по Украине
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские захватчики продолжают нарушать международное гуманитарное право, а также основные законы ведения войны. Они наносят массированные атаки по критической инфраструктуре Украины и по домам гражданских.
По информации Генштаба, враги атакуют ракетами и иранскими дронами-камикадзе. ВСУ отражают нападения врага в разных направлениях.
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Где нанесли удары российские оккупанты
Россияне начали активно обстреливать всю территорию Украины. За сутки противники нанесли 11 ракетных и 28 авиационных ударов. Также более 65 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.
Оккупанты ударили по 25 населенным пунктам. Для массированной атаки враги использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты.
К тому же, россияне выпустили по Украине более 10 иранских беспилотников "Shahed-136". Следует заметить, что половина из них летела с территории Беларуси.
Где именно стреляли захватчики:
- Бурштын Ивано-Франковской области,
- Ладыжин Винницкой области,
- Зеленодольск Днепропетровской области,
- Северск,
- Славянск и Терны в Донецкой области,
- Значково Запорожской области,
- Давидов Брод Херсонской области.
Из танков и артиллерии россияне били по Харьковскому, Донецкому и Луганскому направлению. Кроме того, украинские войска отразили атаку россиян в таких населенных пунктах:
- Белогоровка,
- Бахмут,
- Бахмутское,
- Клищиевка,
- Красногоровка,
- Новомихайловка,
- Опытное,
- Марьинка.
Заметьте Харьковчане могут наблюдать, как россияне сами себя обстреливают в Белгородской области
Потери врага по состоянию на 20 октября
Украинские защитники уничтожили немало вражеской техники и личного состава противника. С начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- танков – 2 567,
- боевых бронированных машин – 5 255,
- артиллерийских систем – 1 646,
- РСЗО – 372,
- средства ПВО – 189,
- самолетов – 269,
- вертолетов – 243,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 311,
- крылатых ракет – 329,
- кораблей и катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 005,
- специальной техники – 147.
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