Бурштын и Ладыжин под ударами: в Генштабе рассказали детали массированной атаки по Украине

20 октября 2022 , 08:56
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Российские захватчики продолжают нарушать международное гуманитарное право, а также основные законы ведения войны. Они наносят массированные атаки по критической инфраструктуре Украины и по домам гражданских.

По информации Генштаба, враги атакуют ракетами и иранскими дронами-камикадзе. ВСУ отражают нападения врага в разных направлениях.

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Где нанесли удары российские оккупанты

Россияне начали активно обстреливать всю территорию Украины. За сутки противники нанесли 11 ракетных и 28 авиационных ударов. Также более 65 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты ударили по 25 населенным пунктам. Для массированной атаки враги использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты.

К тому же, россияне выпустили по Украине более 10 иранских беспилотников "Shahed-136". Следует заметить, что половина из них летела с территории Беларуси.

Где именно стреляли захватчики:

  • Бурштын Ивано-Франковской области,
  • Ладыжин Винницкой области,
  • Зеленодольск Днепропетровской области,
  • Северск,
  • Славянск и Терны в Донецкой области,
  • Значково Запорожской области,
  • Давидов Брод Херсонской области.

Из танков и артиллерии россияне били по Харьковскому, Донецкому и Луганскому направлению. Кроме того, украинские войска отразили атаку россиян в таких населенных пунктах:

  • Белогоровка,
  • Бахмут,
  • Бахмутское,
  • Клищиевка,
  • Красногоровка,
  • Новомихайловка,
  • Опытное,
  • Марьинка.

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Потери врага по состоянию на 20 октября

Украинские защитники уничтожили немало вражеской техники и личного состава противника. С начала полномасштабного вторжения враг потерял:

  • танков – 2 567,
  • боевых бронированных машин – 5 255,
  • артиллерийских систем – 1 646,
  • РСЗО – 372,
  • средства ПВО – 189,
  • самолетов – 269,
  • вертолетов – 243,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 311,
  • крылатых ракет – 329,
  • кораблей и катеров – 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 005,
  • специальной техники – 147.

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Автор: Лілія Траспетрихіна