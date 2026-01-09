"Россия будет бить по газовой инфраструктуре": в Минэнерго сказали, готовы ли к худшему

Россия наносит удары по энергетической и газовой инфраструктуре. В Минэнерго рассказали, какие меры принимают, чтобы минимизировать последствия.

Враг обстреливал Черниговскую область, там есть последствия. Об этом журналистам рассказал Николай Колесник, заместитель Министра энергетики Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Тепло возвращается в дома: когда в Киеве полностью восстановят теплоснабжение

Какие последствия вражеских обстрелов?

В Минэнерго отметили, что враг бил ночью по энергетической инфраструктуре, а также здесь мешает непогода. Есть проблема с гололедом, падением деревьев, есть шквальный ветер. Часть последствий уже ликвидировали.

По газовой инфраструктуре, что враг наносит удары и по ней. Сейчас осуществляется дополнительный импорт природного газа, чтобы минимизировать последствия ударов. Ожидается, что удары не прекратятся, поэтому плановый импорт продлится до конца сезона.

После удара, вероятно, "Орешником" на Львовщине были перебои с газоснабжением