Часто делать такие массированные обстрелы враг не сможет. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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Задания оккупантов

Игорь Романенко отметил, что захватчики совершают стратегическую наступательную операцию, поэтому применяют авиацию для поддержки этих действий. Также Путина очень разозлили новости о потерях самолетов, большого десантного корабля и так далее.

Мы знаем, что Путин очень болезненно реагировал на уничтожение за последнюю неделю нескольких самолетов, учебного катера, большого десантного корабля. Такие потери его очень разозлили. На мой взгляд, это месть,

– сказал он.

Кроме того, Путин надеется сломить дух украинцев, чтобы подтолкнуть их давить на руководство Украины относительно переговоров с Россией на условиях Путина. В частности, о легитимности оккупации.

К сожалению, у россиян есть ресурс ракет, "Шахедов". Однако не столь большой, чтобы устраивать такие атаки против Украины очень часто.

Также почти за два года полномасштабного вторжения у оккупантов существенно уменьшилось количество стратегических бомбардировщиков. Они пытаются применять тактическую авиацию, но она не настольно мощная.

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