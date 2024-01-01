Часто делать такие массированные обстрелы враг не сможет. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.
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Задания оккупантов
Игорь Романенко отметил, что захватчики совершают стратегическую наступательную операцию, поэтому применяют авиацию для поддержки этих действий. Также Путина очень разозлили новости о потерях самолетов, большого десантного корабля и так далее.
Мы знаем, что Путин очень болезненно реагировал на уничтожение за последнюю неделю нескольких самолетов, учебного катера, большого десантного корабля. Такие потери его очень разозлили. На мой взгляд, это месть,
– сказал он.
Кроме того, Путин надеется сломить дух украинцев, чтобы подтолкнуть их давить на руководство Украины относительно переговоров с Россией на условиях Путина. В частности, о легитимности оккупации.
К сожалению, у россиян есть ресурс ракет, "Шахедов". Однако не столь большой, чтобы устраивать такие атаки против Украины очень часто.
Также почти за два года полномасштабного вторжения у оккупантов существенно уменьшилось количество стратегических бомбардировщиков. Они пытаются применять тактическую авиацию, но она не настольно мощная.
Массированная атака по Украине: последние новости
- В пятницу, 29 декабря, российские захватчики совершили самую массированную атаку по Украине в течение последних нескольких месяцев. Взрывы были слышны в Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
- В частности, враг ударил ракетами по Киеву. Сейчас известно о 28 погибших в результате атаки по столице. Были ранены 30 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
- Также россияне обстреляли Днепр, попали в торговый центр и роддом. По состоянию на утро 31 декабря было известно о 7 погибших. В медучреждениях находятся 15 раненых. Большинство пациентов – в состоянии средней тяжести.