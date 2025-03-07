Это первая комбинированная атака россиян по Украине после решения команды Дональда Трампа об остановке обмена разведданными. В эфире 24 Канала бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил, как на работу украинской ПВО влияет отсутствие разведданных США.

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Влияет ли отсутствие разведданных США на работу ПВО

Бывший офицер Воздушных сил отметил, неправильно говорить, что отсутствие разведывательных данных США якобы повлияет на возможности Украины защищаться от российских массированных атак, потому что на самом деле большинство средств радиолокации.

Обратите внимание! По данным британского таблоида Daily Mail, США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона.

К тому же Воздушные силы ВСУ не сбивают ракеты над территорией России, или самолеты, которые взлетают с российских аэродромов.

Вспомним, что в сводке Воздушных сил постоянно отмечают, что "радиолокационно отслежены" или, например, беспилотники, которые выполняют миссию нагрузки противовоздушной обороны, часто "радиолокационно потеряны",

– сказал Храпчинский.

Данные из американских источников, по его словам, никак не могут повлиять на результативность работы противовоздушной обороны. Дополнительно также надо понять, что НАТО не подчиняется Соединенным Штатам. Альянс имеет отдельную эскадрилью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и систему АВАКС, что позволяет Воздушным силам ВСУ получать данные напрямую.

Кроме этого, Украина имеет ряд собственных возможностей, которые позволяют Воздушным силам обнаруживать любые действия со стороны врага. В частности, у нас даже есть возможности прослушивать радиообмен российских пилотов,

– добавил бывший офицер Воздушных сил.

Главная задача понять, о чем идет речь под разведывательными данными. То есть это информация, например, по пересечению войск или передислокации какой-то группы, или готовая информация, что в результате тех или иных действий будет осуществляться наступление врага.

К слову, представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что с начала 2025 года россияне осуществили самое массовое применение "Калибров".