В небе летели ракеты, "Калибры" и не только: Военно-воздушные силы рассказали подробности атаки

В ночь на 17 октября российские войска провели атаку на Украину с помощью баллистических и крылатых ракет, а также сотен ударных беспилотников. ПВО сбила большинство вражеских целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Почему Россия атаковала Украину ночью?

В течение ночи, начиная с 18:00 16 октября, российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М" и KN-23 из Воронежской и Ростовской областей России, а также из временно оккупированного Крыма. Кроме того, враг запустил крылатые ракеты Х-22/32 из воздушного пространства над оккупированным полуостровом и четыре ракеты морского базирования "Калибр" из Новороссийска.

Основу воздушной атаки составляли ударные беспилотники. Всего россияне запустили 332 дрона, среди которых были Shahed, в том числе 31 реактивный, S-8000 "Бандероль", "Гербера" и беспилотники-имитаторы типа "Пародия".

Атаки осуществлялись с разных направлений, в частности из российских городов Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

По предварительным данным на 08:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 293 воздушные цели. Среди них:

4 крылатые ракеты "Калибр";

289 беспилотников различных типов, в частности Shahed, "Бандероль" и "Гербера".

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В то же время последствия российской атаки зафиксировали в 22 точках, еще в трех местах упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 08:00 воздушное нападение продолжалось: в небе оставались вражеские беспилотники, поэтому украинцев призвали соблюдать правила безопасности.

Напомним, российские войска вечером 16 октября провели массированную атаку на Харьков, нанося удары по Немишлянскому району. По последним данным, число пострадавших возросло до 15 человек, среди них есть дети.