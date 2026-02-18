Зафиксировано попадание: ночью Россия атаковала баллистикой и более 120 ударными БПЛА
- Россия осуществила массированную атаку по Украине, запустив одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 126 ударных БПЛА с разных направлений.
- Украинская ПВО сбила или подавила 100 беспилотников, но зафиксировано попадание ракеты и 23 дронов в 14 локациях, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В ночь на 18 февраля Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине, применив баллистическую ракету и десятки ударных дронов. Воздушное нападение продолжалось с вечера 17 февраля и охватило несколько регионов страны.
По состоянию на утро силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 100 вражеских беспилотников, однако зафиксировано и попадание. Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Смотрите также В Николаеве третий раз за вечер раздаются взрывы
Что известно об атаке?
По данным Воздушных сил ВСУ, противник запустил одну баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 126 ударных БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.
Пуски дронов осуществлялись с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Около 80 из запущенных беспилотников составляли именно "Шахеды".
Воздушное нападение отражали:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- подразделения беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 100 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.
Несмотря на это было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА в 14 локациях и падение обломков сбитых дронов в 3 локациях.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
По состоянию на утро 18 февраля в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников. Силы обороны продолжают боевую работу, а граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
В результате атаки 17 февраля пострадали люди
Воздушная тревога в Запорожье прозвучала в 20:00 17 февраля, когда российские войска запустили ударные беспилотники по городу. В результате атаки была повреждена жилая застройка, а также пострадали мирные жители.
В частности погибла женщина, которая находилась в зоне поражения. Также сообщается, что ранения получили шесть человек. Помощь медиков понадобилась и двум детям.