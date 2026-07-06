Подробности атаки рассказал начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Что рассказал Игнат о массированной атаке России в ночь на 6 июля?

По его словам, накануне украинские власти уже предупреждали граждан об угрозе масштабной атаки. Президент Владимир Зеленский подчеркивал необходимость усиления противовоздушной обороны и обеспечения Украины дополнительными ракетами для систем Patriot.

Игнат отметил, что во время ночной атаки Россия применила 23 баллистические ракеты типов "Искандер-М", С-400, а также "Циркон" и "Оникс", которые летят по баллистической траектории. По его словам, эффективно перехватывать такие цели могут только комплексы Patriot и их аналоги, поэтому дефицит ракет-перехватчиков остается серьезной проблемой.

Он также предположил, что Россия может сделать ставку именно на производство баллистических ракет. Кроме того, оккупанты продолжают модернизировать ударные беспилотники, делая их более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, а также наращивают использование реактивных дронов. Несмотря на это, украинские Силы обороны смогли уничтожить значительное количество вражеских беспилотников и крылатых ракет. По словам Игната, все ракеты морского базирования типа "Калибр", выпущенные во время атаки, были успешно перехвачены.

Отдельно представитель Воздушных сил обратил внимание на изменение тактики противника. Если раньше между масштабными обстрелами проходило больше времени, то теперь Россия сокращает интервалы между последующими атаками.

Игнорировать воздушную тревогу не следует. Противник может повторить удар в любой момент. В то же время его возможности не безграничны – если бы Россия могла обстреливать Украину ежедневно, она бы уже это делала,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, во время массированной атаки Россия применила 419 средств воздушного нападения: 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник. Украинская ПВО сбила 363 воздушные цели – 37 крылатых ракет и 326 дронов. При этом зафиксировано попадание 29 баллистических ракет и 18 беспилотников в 34 местах.

Основным направлением удара стал Киев. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в Подольском районе Киева в результате ракетного удара погибли пять человек, еще более 30 получили ранения. В Дарницком районе ракета попала между многоэтажными домами, взяв жизни шестерых человек. Спасатели эвакуировали 28 жителей, среди которых двое четырехлетних детей. Поисково-спасательная операция продолжается.