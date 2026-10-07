Как летели дроны и ракеты: в сети показали примерный маршрут сегодняшней атаки

Утром 7 октября Россия совершила массированную атаку на Украину, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники. По предварительным подсчетам, противник мог задействовать до 150 БПЛА и десятки ракет.

Об этом сообщают аналитики канала "Стратегическая авиация".

Как летели вражеские цели?

Согласно приблизительным подсчетам, этой ночью российские войска могли запустить до 150 ударных БПЛА типа "Герань" и "Гербера". Отмечается, что большинство из них могли быть реактивными беспилотниками.

Кроме того, противник мог применить до 20 баллистических ракет "Искандер-М", С-400 и KN-23 из Брянской и Воронежской областей России. Также фиксировалось возможное применение до четырех гиперзвуковых ракет "Циркон" из Ростовской области.

Маршрут вражеских дронов и ракет / "Стратегическая авиация"

По предварительным оценкам, Россия могла запустить до 40 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Вологодской области. Еще около 8 крылатых ракет "Калибр" могли быть запущены из акватории Каспийского моря, а примерно шесть "Искандер-К" – из Курской области.

Основными целями российской атаки стали Киев, Днепр, Кременчуг, Украинка, Прилуки и Александрия.

Напомним, Россия в ночь на 7 октября совершила массированную атаку на Украину, применив не менее 178 воздушных целей. Враг атаковал Украину ракетами "Циркон", "Оникс", "Искандер-М", С-400, KN-23, Х-101, "Искандер-К" и "Калибр", а также 130 ударными БПЛА.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 161 цель противника. В частности, украинские защитники сбили или подавили 5 баллистических и 39 крылатых ракет, а также 117 ударных беспилотников, среди которых 38 были реактивными.

Еще по 6 крылатым ракетам информация уточняется. В то же время зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в 18 точках, а падение обломков сбитых целей – еще в 5.

На момент обнародования данных атака еще продолжалась, а в украинском небе оставалось до десяти вражеских беспилотников. Больше всего от российского удара пострадали Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.