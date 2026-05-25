"Россия на это способна": какой может быть следующая атака, о которой уже кричат в Кремле

После атаки 24 мая из страны-агрессора начали звучать угрозы относительно следующих ударов, в частности по "центрам принятия решений" в Киеве. С технической точки зрения, Россия имеет возможности снова повторить атаку, но здесь следует учитывать их цели.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что во время атаки 24 мая основной удар был направлен по Киеву, но часть объектов, которые россияне традиционно называют "военными целями", давно не имеют того функционала, который был до 2022 года. Поэтому сейчас говорится больше о медийном эффекте и картинке взрывов в столице, чем о реальном уничтожении критических центров управления.

О возможной массированной атаке в будущем

Авиационный эксперт объяснил, что Россия наращивает производство отдельных типов ракет. Однако нужно понимать, что между "производить больше" и "иметь возможность регулярно проводить атаки масштаба 24 мая" – большая разница. Такие удары требуют накопления запасов, подготовки носителей, координации и огромного ресурса.

Технически Россия еще способна проводить подобные массированные атаки, но вопрос здесь не только в возможности, а в стоимости и темпах восстановления запасов. Такие удары очень дорогие даже для российского ВПК. Особенно если говорить о "Кинжалах", "Цирконах" или потенциальном применении "Орешника",

– сказал он.

По словам Храпчинского, вокруг "Орешника" сейчас активно создают образ "супероружия", но пока больше вопросов вызывает его реальная эффективность, чем сам факт применения.

Он предположил, что Россия и в дальнейшем будет комбинировать массированные удары с более регулярными волнами "Шахедов". Ведь именно дроны сейчас становятся основным инструментом истощения украинской ПВО, а ракеты – скорее элементом прорыва или психологического давления.

По мнению авиационного эксперта, активизация заявлений об "ударах по центрам принятия решений" – это не только военная, а прежде всего информационно-психологическая кампания. Россия пытается создать атмосферу постоянной угрозы, показать своей аудитории и Западу, что она якобы способна эскалировать ситуацию еще больше.

Заметим. Сегодня представитель российского МИД Мария Захарова, что "ответные удары" на якобы "террористические атаки по гражданским объектам России" уже были и продолжатся в дальнейшем.

"Как правило, такие заявления появляются тогда, когда Кремлю нужно или компенсировать отсутствие стратегических успехов на фронте, или усилить психологическое давление на украинское общество. И здесь важно понимать: сам факт запуска большого количества ракет еще не означает наличие реального военного эффекта", – отметил Храпчинский.

Он подытожил, что сегодня Россия пытается действовать по логике DoS-атаки: перегрузить систему ПВО массой различных целей – "Шахедами", дронами-имитаторами, крылатыми и баллистическими ракетами одновременно.

Россия угрожает новыми ударами: детали

В российском МИД заявили, что в ближайшее время обнародуют специальное заявление, в котором якобы обратятся с "предупреждениями" к западному дипломатическому корпусу.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров уже заявил о намерениях наносить удары по "центрам принятия решений". Он сообщил, что Россия "призывает иностранных граждан покинуть Киев, где военные объекты рассредоточены по всему городу".