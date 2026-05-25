Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Есть ли сейчас угроза со стороны Беларуси?

Демченко напомнил, что Беларусь является союзником России в войне против Украины, в частности с 2022 года Лукашенко открыл границу страны и в дальнейшем предоставляет свою территорию для проведения военных учений и подготовки российских солдат. Поэтому Украина вынуждена удерживать усиленные оборонительные позиции вдоль всей границы.

По словам представителя, угроза с территории Беларуси остается неизменной, даже несмотря на то, что сейчас наращивание группировок в направлении украинской границы, готовых к осуществлению вторжения с территории Беларуси, не фиксируется.

Демченко также сообщил, что Беларусь удерживает "определенные подразделения" вблизи границы с Украиной. В то же время он уточнил, что их количество не увеличивается – они периодически ротируются или меняются, однако общая ситуация по их присутствию вдоль украинской границы остается стабильной.

Если говорить о каких-то ударных действиях по наращиванию подразделений или армии Беларуси, или чтобы Россия перебросила на территорию Беларуси свои подразделения, - этого, к счастью, не фиксируется,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Демченко отметил, что украинская сторона отслеживает ситуацию на территории Беларуси, чтобы не быть готовой в случае ее изменения и вовремя отреагировать.

Какая сейчас ситуация на границе с Беларусью?

21 мая Владимир Зеленский сообщил, что в общинах, граничащих в Беларусью, усилят системы ПВО. Кроме того, власть профинансировала оборонные мероприятия на Черниговско-Киевском направлении.

Днем ранее президент предупреждал, что Россия имеет 5 сценариев нападения на Украину с направления Беларусь – Брянская область. Президент подчеркнул, что Украина принимает превентивные меры для усиления защиты и активизации дипломатических усилий в отношении Беларуси.

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны уже развернула беспрецедентные мероприятия по безопасности в северных областях Украины для противодействия разведывательной и подрывной деятельности со стороны России и Беларуси. Речь идет о Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Силовики проводят проверку граждан, осмотр территории и отдельных помещений для выявления запрещенных к обороту предметов, проводят патрулирование приграничных территорий и дополнительно устанавливают блокпосты.