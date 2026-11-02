В Военно-воздушных силах поразили количеством запущенных Россией дронов и ракет в течение октября

В октябре российская армия применила против Украины тысячи ударных беспилотников и сотни ракет различных типов. Средств для перехвата баллистических ракет по-прежнему не хватает.

Об этом 2 ноября сообщил начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Сколько воздушных целей Россия запустила в октябре?

В октябре 2026 года Россия выпустила по Украине более 4000 реактивных беспилотников, около 150 баллистических и 80 крылатых и авиационных ракет.

Также оккупанты применили почти 360 боеприпасов типа "Бандероль" и более 4700 обычных дронов.

По словам Игната, украинская противовоздушная оборона сбила значительную часть крылатых ракет и беспилотников.

В то же время перехватывать баллистические ракеты по-прежнему непросто из-за нехватки ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot. Представитель Воздушных сил подчеркнул, что именно этих боеприпасов украинской ПВО сейчас не хватает больше всего.

К слову, Россия начала запускать модернизированный беспилотник "Гербера-2", который может преодолевать расстояние до 1200 километров. Дрон получил более мощный двигатель, больший запас топлива, новые камеры и боевую часть весом до 25 килограммов.

По данным ГУР, новую модификацию оснастили системами навигации и связи, а также камерами для обнаружения украинских дронов-перехватчиков.

Такой беспилотник может представлять угрозу не только для Украины. В сентябре аналогичную "Герберу-2" обнаружили на побережье Балтийского моря в Польше.