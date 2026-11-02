У Повітряних силах вразили цифрою запущених Росією дронів і ракет упродовж жовтня

Про це 2 листопада повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Скільки повітряних цілей Росія запустила за жовтень?

У жовтні 2026 року Росія випустила по Україні понад 4000 реактивних безпілотників, близько 150 балістичних і 80 крилатих та авіаційних ракет.

Також окупанти застосували майже 360 боєприпасів типу "Бандероль" і понад 4700 звичайних дронів.

За словами Ігната, українська протиповітряна оборона збила значну частину крилатих ракет і безпілотників.

Водночас перехоплювати балістичні ракети досі непросто через нестачу ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Речник Повітряних сил наголосив, що саме цих боєприпасів українській ППО наразі бракує найбільше.

До слова, Росія почала запускати модернізований безпілотник "Гербера-2", який може долати до 1200 кілометрів. Дрон отримав потужніший двигун, більший запас пального, нові камери та бойову частину вагою до 25 кілограмів.

За даними ГУР, нову модифікацію оснастили системами навігації та зв'язку, а також камерами для виявлення українських дронів-перехоплювачів.

Такий безпілотник може становити загрозу не лише для України. У вересні подібну "Герберу-2" виявили на узбережжі Балтійського моря в Польщі.