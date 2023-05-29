Об этом 24 Каналу сказал эксперт Defence Express Иван Киричевский. По его словам, если оккупанты и имеют задачу истощить противовоздушную оборону Украины, то она второстепенна. Ранее Валерий Залужный сообщил, что днем 29 мая все враждебные цели были сбиты.

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"Россияне не отказались от ударов по гражданской инфраструктуре. Просто наша противовоздушная оборона начала работать более эффективно. Вражеские ракеты и дроны не долетают", – пояснил Киричевский.

Военный эксперт подчеркнул, что у россиян не произошло "приступа гуманизма", чтобы не бить по гражданской инфраструктуре. Об этом свидетельствует, в частности, удар управляемыми авиабомбами по агропредприятию в селе Новоберислав Херсонской области 25 мая.

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Киричевский напомнил, что Киев является не только военно-политическим центром, но и, возможно, самым большим в Украине логистическим центром.

"Например, Дарница – это самый большой сортировочный узел на железной дороге, да и в целом много путей именно на Киеве сходится", – добавил военный эксперт.

Он также напомнил об инциденте с "землетрясением" в Киеве ночью 28 мая. Городской голова Виталий Кличко тогда объяснил, что это был только звук от тяжелой военной техники, которую перевозили на линию фронта.

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