Про це 24 Каналу сказав експерт Defence Express Іван Киричевський. За його словами, якщо окупанти й мають завдання виснажити протиповітряну оборону України, то воно другорядне. Раніше Валерій Залужний повідомив, що вдень 29 травня всі ворожі цілі було збито.

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"Росіяни не відмовились від ударів по цивільній інфраструктурі. Просто наша протиповітряна оборона почала працювати ефективніше. Ворожі ракети та дрони не долітають", – пояснив Киричевський.

Військовий експерт наголосив, що у росіян не відбулося "приступу гуманізму", щоб не бити по цивільній інфраструктурі. Про це свідчить, зокрема, удар керованими авіабомбами по агропідприємству в селі Новоберислав на Херсонщині 25 травня.

Чому росіяни атакують Київ

Киричевський нагадав, що Київ є не лише воєнно-політичним центром, а й, можливо, найбільшим в Україні логістичним центром.

"Наприклад, Дарниця – це найбільший сортувальний вузол на залізниці, та й загалом багато шляхів саме на Києві збігається", – додав військовий експерт.

Він також нагадав про інцидент із "землетрусом" у Києві вночі 28 травня. Міський голова Віталій Кличко тоді пояснив, що це був лише звук від важкої військової техніки, яку перевозили на лінію фронту.

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