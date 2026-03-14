Укр Рус
24 Канал Новости Украины Под ударом Киевщина и разные города Украины: где фиксируются последствия вражеского обстрела
14 марта, 06:17
9

Под ударом Киевщина и разные города Украины: где фиксируются последствия вражеского обстрела

Юлия Харченко

В ночь на 14 марта Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину с применением различных видов вооружения. Известно, что под обстрел попала, в частности Киевщина.

24 Канал собрал главное, что известно о последствиях российского удара по украинским городам.

06:39, 14 марта

Количество жертв в результате атаки возросло

Согласно сообщению начальника Киевской ОГА Николая Калашника, на Киевщине возросло количество погибших.

Еще одного человека враг убил в Вышгородском районе. Последствия вражеской атаки фиксируем в четырех районах области. На местах работают все экстренные службы.

06:36, 14 марта

В Броварах двое погибших в результате атаки

Городской голова Игорь Сапожко сообщил, что в результате атаки на Бровары известно о двух погибших, еще четыре человека получили повреждения. Люди продолжают обращаться в больницы, поэтому точную информацию о количестве раненых будет уточнено позже.

 

Последствия атаки на Бровары / Со страницы городского головы Игоря Сапожко

06:19, 14 марта

Последствия атаки на Киевщине

Враг совершил массированную атаку в результате которой погибли люди.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

К сожалению, в Броварском районе погибли два человека. Еще четверо получили травмы. Повреждены здание общежития, производства и складские помещения.

Еще один человек пострадал в Вышгородском районе. Горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом. На местах работают все оперативные службы – спасатели, медики, полиция

В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома.

06:06, 14 марта

Согласно данным мониторинговых каналов, враг ночью массированно атаковал Киевскую область.

Основная цель – энергетическая инфраструктура. Удары пришлись на Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области.

По предварительным данным, ро вышеупомянутых районах враг попал:

  • 4х крылатыми Цирконами,
  • по меньшей мере 14х баллистиками (Искандер),
  • до 16х крылатыми Калибрами,
  • до 25х крылатых Х-101,
  • также атаковал Киевскую область ударными БпЛА.