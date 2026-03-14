Под ударом Киевщина и разные города Украины: где фиксируются последствия вражеского обстрела
В ночь на 14 марта Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину с применением различных видов вооружения. Известно, что под обстрел попала, в частности Киевщина.
24 Канал собрал главное, что известно о последствиях российского удара по украинским городам.
Смотрите также Россия атакует ракетами и много "Шахедов" в небе над Украиной: какие области под угрозой
Согласно сообщению начальника Киевской ОГА Николая Калашника, на Киевщине возросло количество погибших. Еще одного человека враг убил в Вышгородском районе. Последствия вражеской атаки фиксируем в четырех районах области. На местах работают все экстренные службы. Городской голова Игорь Сапожко сообщил, что в результате атаки на Бровары известно о двух погибших, еще четыре человека получили повреждения. Люди продолжают обращаться в больницы, поэтому точную информацию о количестве раненых будет уточнено позже. Последствия атаки на Бровары / Со страницы городского головы Игоря Сапожко Враг совершил массированную атаку в результате которой погибли люди. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник. К сожалению, в Броварском районе погибли два человека. Еще четверо получили травмы. Повреждены здание общежития, производства и складские помещения. Еще один человек пострадал в Вышгородском районе. Горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом. На местах работают все оперативные службы – спасатели, медики, полиция В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили. В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома. Согласно данным мониторинговых каналов, враг ночью массированно атаковал Киевскую область. Основная цель – энергетическая инфраструктура. Удары пришлись на Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области. По предварительным данным, ро вышеупомянутых районах враг попал:
