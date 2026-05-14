Более 160 БпЛА пролетели возле трех украинских АЭС за два дня: в МАГАТЭ отреагировали

Во время массированного российского обстрела в течение 13 и 14 мая над территорией украинских АЭС пролетело более 160 ударных беспилотников. Несмотря на отсутствие прямого влияния на ядерную безопасность, в МАГАТЭ выражают обеспокоенность инцидентом.

Об этом говорится в заметке МАГАТЭ в X.

В каком состоянии после атаки украинские АЭС?

В МАГАТЭ сообщили о существенном росте активности беспилотников вблизи украинских атомных электростанций на этой неделе. По данным агентства, 13 – 14 мая было зафиксировано более 160 российских дронов, которые пролетали неподалеку Южно-Украинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС.

В то же время команды МАГАТЭ пока не фиксировали прямого влияния на ядерную безопасность объектов. Однако гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность военной активностью возле атомных станций. Он отметил необходимость соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности во время войны.

Гросси также призвал стороны к максимальной сдержанности, чтобы не допустить риска ядерной аварии.

Заметим, что в начале мая руководитель Международного агентства по ядерной энергетике Рафаэль Гросси сообщил о намерении возобновить инспекции ядерных объектов Ирана в Исфахане, которые прекратились после ударов Израиля и США в 2025 году. МАГАТЭ может вывезти иранский обогащенный уран в другие страны, в том числе и в Россию.

Какие атаки на АЭС недавно осуществила Россия?

3 мая российские войска атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник был направлен на Лабораторию внешнего радиационного контроля (ECRL) ЗАЭС. Информации о пострадавших не поступало. В МАГАТЭ также не отметили, повредил ли удар лабораторию, которая расположена за пределами периметра АЭС.

Впоследствии стало известно, что после атаки на ЗАЭС часть метеорологического оборудования вышла из строя.

А несколько ранее, 27 апреля в результате удара вблизи станции погиб работник транспортного цеха, расположенного неподалеку от АЭС.

22 апреля генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что ранее обнаружили по меньшей мере 35 аэробаллистических ракет типа "Кинжал" на разных расстояниях в радиусе около 20 километров от Чернобыльской и Хмельницкой атомных электростанций.