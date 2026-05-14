Про це ідеться у дописі МАГАТЕ в X.

У якому стані після атаки українські АЕС?

У МАГАТЕ повідомили про суттєве зростання активності безпілотників поблизу українських атомних електростанцій цього тижня. За даними агентства, 13 – 14 травня було зафіксовано понад 160 російських дронів, які пролітали неподалік Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС.

Водночас команди МАГАТЕ наразі не фіксували прямого впливу на ядерну безпеку об'єктів. Однак гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоке занепокоєння військовою активність біля атомних станцій. Він наголосив на необхідності дотримання ключових принципів ядерної безпеки під час війни.

Гроссі також закликав сторони до максимальної стриманості, аби не допустити ризику ядерної аварії.

Зауважимо, що на початку травня керівник Міжнародної агенції з ядерної енергетики Рафаель Гроссі повідомив про намір відновити інспекції ядерних об'єктів Ірану в Ісфахані, які припинились після ударів Ізраїлю та США у 2025 році. МАГАТЕ може вивезти іранський збагачений уран до інших країн, зокрема й до Росії.

Які атаки на АЕС нещодавно здійснила Росія?

3 травня російські війська атакували територію Запорізької АЕС. Безпілотник був спрямований на Лабораторію зовнішнього радіаційного контролю (ECRL) ЗАЕС. Інформації про постраждалих не надходило. У МАГАТЕ також не зазначили, чи пошкодив удар лабораторію, яка розташована за межами периметра АЕС.

Згодом стало відомо, що після атаки на ЗАЕС частина метеорологічного обладнання вийшла з ладу.

А дещо раніше, 27 квітня внаслідок удару поблизу станції загинув працівник транспортного цеху, розташованого неподалік АЕС.

22 квітня генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що раніше виявили щонайменше 35 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" на різних відстанях у радіусі близько 20 кілометрів від Чорнобильської та Хмельницької атомних електростанцій.