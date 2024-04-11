Диктатор заявил, что это, мол, ответ за удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

К теме Уничтожение ТЭС и газохранилищ: военный эксперт назвал цели, которые преследует враг

Путин цинично прокомментировал обстрел гражданской инфраструктуры

Глава Кремля во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси заявил, что на "удары Украины по энергообъектам России Москва вынуждена была отвечать". Таким образом Путин объяснил, почему во время ночной атаки 11 апреля его армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре нашего государства.

При этом российский диктатор заявил, что его страна "воздерживалась от подобных обстрелов в зимний период". Путин объяснил это якобы "гуманными соображениями" к украинцам, чтобы "не оставить без электричества больницы и школы". Хотя обстрелы энергообъектов случались также и зимой.

Кроме того, Путин заявил, что удары по объектам энергетики Украины – это "часть демилитаризации". По мнению диктатора, это якобы имеет "влияние на украинский военно-промышленный комплекс". Глава Кремля также дерзко заявил, что он якобы "готов к мирному урегулированию", но "без навязывания ему позиций, которые не основываются на реалиях".

Обратите внимание! Трипольскую ТЭС, которую полностью разрушили оккупанты можно считать гражданской инфраструктурой. Ведь от ее работы полностью зависит наличие света и воды в домах граждан Киевской области.

Россияне нанесли массированный удар по энергообъектам