Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" рассказал 24 Каналу, что сначала россияне для атаки запустили шахеды, а затем применили ракеты из стратегической авиации. Украинское ПВО сбивает воздушные цели благодаря советским самолетам.
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Особенность атаки
По словам Романенко, россияне сначала запустили ударную группу шахедов, потом они наращивали усилия современными и точными ракетами Х-101 со стратегических самолетов Ту-95. Для того, чтобы это сбивать, Украине нужны зенитно-ракетные комплексы с противоракетными возможностями, а именно Patriot.
"Сейчас берем старые советские комплексы, добавляем старые американские ракеты и происходит масштабирование зенитного комплекса, который работает успешно по низковысотным целям. Благодаря этому есть расширенные возможности борьбы с шахедами", – объяснил военный эксперт.
Пополнение боеприпасов для ПВО
Романенко рассказал, что украинское ПВО получило боеприпасы к зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексам. Шахеты же являются низковысотными целями, их уничтожают системы Gepard, Skynex и зенитные пушки.
Для противодействия нужно добавить современные самолеты, которые у нас есть только в проектах. Пока старыми советскими самолетами все же мы сбиваем, – отметил военный эксперт.
Массированная атака 30 мая: что известно
- В Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили 7 дронов-камикадзе типа "Шахед". Во время падения обломков поврежден частный дом и линия электропередач. Люди не пострадали.
- Также слышали взрывы вблизи Староконстантинова. Там силы ПВО активно отработали по воздушным целям, а именно по ракетам (по меньшей мере две группы) и шахедах.
- Россия применила 11 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из Саратовской области. Шахэды оккупанты запустили из российского Приморско-Ахтарска и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.