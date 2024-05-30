Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" рассказал 24 Каналу, что сначала россияне для атаки запустили шахеды, а затем применили ракеты из стратегической авиации. Украинское ПВО сбивает воздушные цели благодаря советским самолетам.

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Особенность атаки

По словам Романенко, россияне сначала запустили ударную группу шахедов, потом они наращивали усилия современными и точными ракетами Х-101 со стратегических самолетов Ту-95. Для того, чтобы это сбивать, Украине нужны зенитно-ракетные комплексы с противоракетными возможностями, а именно Patriot.

"Сейчас берем старые советские комплексы, добавляем старые американские ракеты и происходит масштабирование зенитного комплекса, который работает успешно по низковысотным целям. Благодаря этому есть расширенные возможности борьбы с шахедами", – объяснил военный эксперт.

Обратите внимание! Госпожа посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что на сегодня продолжается работа "на всех уровнях" относительно потенциальных поставок Patriot. Те страны, которые имеют Patriot, кроме США, имеют единицы таких систем и вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности.

Пополнение боеприпасов для ПВО

Романенко рассказал, что украинское ПВО получило боеприпасы к зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексам. Шахеты же являются низковысотными целями, их уничтожают системы Gepard, Skynex и зенитные пушки.

Для противодействия нужно добавить современные самолеты, которые у нас есть только в проектах. Пока старыми советскими самолетами все же мы сбиваем, – отметил военный эксперт.

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