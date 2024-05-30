Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що спершу росіяни для атаки запустили шахеди, а потім застосували ракети зі стратегічної авіації. Українське ППО збиває повітряні цілі завдяки радянським літакам.

Дивіться також Україна була під ракетним обстрілом: яку зброю застосовував та куди цілив ворог

Особливість атаки

За словами Романенка, росіяни спершу запустили ударну групу шахедів, потім вони нарощували зусилля сучасними та точними ракетами Х-101 зі стратегічних літаків Ту-95. Для того, щоб це збивати, Україні потрібні зенітно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями, а саме Patriot.

"Зараз беремо старі радянські комплекси, додаємо старі американські ракети й відбувається масштабування зенітного комплексу, який працює успішно по низьковисотних цілях. Завдяки цьому є розширені можливості боротьби з шахедами", – пояснив військовий експерт.

Зверніть увагу! Пані посол України при НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що станом на сьогодні триває робота "на всіх рівнях" стосовно потенційних поставок Patriot. Ті країни, які мають Patriot, окрім США, мають одиниці таких систем і вимушені зважати на свої можливості з погляду власної національної безпеки.

Поповнення боєприпасів для ППО

Романенко розповів, що українське ППО отримало боєприпаси до зенітно-ракетних та зенітно-артилерійських комплексів. Шахеди ж є низьковисотними цілями, їх знищують системи Gepard, Skynex та зенітні гармати.

Для протидії потрібно додати сучасніші літаки, які у нас є лише в проєктах. Поки старими радянськими літаками все ж ми збиваємо, – зазначив військовий експерт.

Масована атака 30 травня: що відомо