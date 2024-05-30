Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що спершу росіяни для атаки запустили шахеди, а потім застосували ракети зі стратегічної авіації. Українське ППО збиває повітряні цілі завдяки радянським літакам.
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Особливість атаки
За словами Романенка, росіяни спершу запустили ударну групу шахедів, потім вони нарощували зусилля сучасними та точними ракетами Х-101 зі стратегічних літаків Ту-95. Для того, щоб це збивати, Україні потрібні зенітно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями, а саме Patriot.
"Зараз беремо старі радянські комплекси, додаємо старі американські ракети й відбувається масштабування зенітного комплексу, який працює успішно по низьковисотних цілях. Завдяки цьому є розширені можливості боротьби з шахедами", – пояснив військовий експерт.
Поповнення боєприпасів для ППО
Романенко розповів, що українське ППО отримало боєприпаси до зенітно-ракетних та зенітно-артилерійських комплексів. Шахеди ж є низьковисотними цілями, їх знищують системи Gepard, Skynex та зенітні гармати.
Для протидії потрібно додати сучасніші літаки, які у нас є лише в проєктах. Поки старими радянськими літаками все ж ми збиваємо, – зазначив військовий експерт.
Масована атака 30 травня: що відомо
- В Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони збили 7 дронів-камікадзе типу "Шахед". Під час падіння уламків пошкоджено приватний будинок та лінія електропередач. Люди не постраждали.
- Також чули вибухи поблизу Старокостянтинова. Там сили ППО активно відпрацювали по повітряних цілях, а саме по ракетах (щонайменше дві групи) та шахедах.
- Росія застосувала 11 крилатих ракет Х-101з літаків стратегічної авіації Ту-95МС із Саратовської області. Шахеди окупанти запустили із російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.