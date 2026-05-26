Возможен обстрел, – мэр Франковска призвал быть внимательными к тревогам

Россия не прекращает воздушный террор Украины. Более того, последние заявления Кремля свидетельствуют о том, что оккупанты планируют его наращивать.

Так, о будущих угрозах предупредил украинцев мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Что известно об угрозе нового массированного обстрела?

Городской голова призвал граждан быть особенно осторожными в двое ближайших суток. Россияне могут снова массированно ударить.

Чиновник отдельно добавил, что поручил прорабатывать места приема людей, пострадавших, в случае необходимости.

Обратите внимание! Ряд мониторинговых каналов тоже предупреждает о возможной комбинированной атаке на Киев и другие города. Для удара россияне подготовили самолеты Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, МиГ-31К, несколько кораблей с крылатыми ракетами в районе Новороссийской бухты, пусковые установки наземного базирования с баллистическими и крылатыми ракетами, сотни ударных БПЛА.

Напомним, что 24 мая Россия массированно атаковала украинскую столицу ракетами и дронами. Также по Белой Церкви оккупанты ударили ракетой средней баллистической дальности "Орешник".

Уже на следующий день в Кремле заявили, что не планируют останавливаться и предупредили, что продолжат систематические удары по Украине, прежде всего по Киеву. МИД страны-агрессора призвал другие страны эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Кроме того, российский министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил госсекретарю США Марко Рубио с предупреждением. Мол, российские военные намерены начать "системные и последовательные удары" по расположенным в Киеве центрах принятия решений и объектах, которые используют для нужд ВСУ.

Угрозы россиян не произвели особого впечатления на европейцев. Посольства Франции, Польши, ЕС заявили, что продолжают работать в Украине в обычном режиме.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина вместе с партнерами готовит ответ на российский шантаж и призвал усилить поддержку украинской армии.

Военный эксперт и советник министра обороны Сергей Бескрестнов считает, что угрозы России новыми ударами по Киеву больше похожи на истерическую реакцию из-за проблем на фронте и недовольства россиян атаками Украины по НПЗ.

По его словам, Россия может и в дальнейшем наносить мощные удары, однако главная опасность сейчас – это баллистические ракеты, для перехвата которых Украине нужны системы Patriot и ракеты к ним.