Какая ситуация со светом, водой и теплом во Львове после ракетных ударов: ответ Садового

Оккупанты осуществили очередной массированный обстрел Украины 29 декабря. Силы ПВО сбили российские ракеты и над Львовщиной. Как следствие, местные жители на несколько часов остались без электроснабжения.

Об этом 24 каналу рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. По его словам, электротранспорт тоже не функционировал, а все медицинские учреждения перешли на работу в экстремальном режиме.

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Город возвращается к обычному ритму

Садовый особо отметил стойкость украинских граждан, поскольку те операции, которые были начаты в медицинских учреждениях еще до обстрелов, были успешно продолжены. По его словам, сегодня город показал свою стойкость.

По состоянию на 14:05 во Львове возобновили подачу тепла – работают ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. А также продолжается восстановление водоснабжения в полном объеме, поскольку вода была, но с пониженным давлением. Кроме того, на маршруты вышли троллейбусы и трамваи.

Садовый сообщил, что в городе есть альтернативная система подачи воды через дизель-генераторы. Так, если во Львове будет полностью отсутствовать электроэнергия, то коммунальщики смогут подать воду 95% населения. Впрочем, водоснабжение будет происходить на нижних этажах, чтобы жители города могли запастись водой.

"Конечно, что жители города Львова и дальше будут испытывать недостаток электроснабжения, поэтому очень важно всегда иметь дома запас определенных продуктов, медикаментов и заряженные павербанки". Город входит в нормальный режим жизни во время войны ", – сообщил городской голова Львова.

Он также добавил, что важно то, что все муниципальные сервисы города возобновили свою работу. Это большая часть потребления электроэнергии, ведь тепло и водоснабжение, а также электротранспорт уже входят в обычный ритм работы.

Садовый прокомментировал ситуацию во Львове: смотрите видео

Почему оккупанты терроризируют Львов

Садовый пояснил, что российские захватчики не прекращают обстрелы Львова, поскольку сегодня город является одним из самых больших гуманитарных хабов в мире. Сейчас здесь проживает 150 тысяч вынужденных переселенцев со всей Украины. К тому же здесь расположены многие международные организации.

Россияне считают, что своими циничными атаками заставят украинцев паниковать. Однако получают обратный результат.

Напротив – мы становимся крепче и появляется естественная злоба. Россияне специально это делают во время Рождества и Нового года – думают нас сломать, но мы – несокрушимые,

– подчеркнул городской глава Львова.

Он добавил, что у российских захватчиков не получится сломать украинский народ. Впрочем, мы должны готовиться к непростым месяцам.

Ситуация со светом в области

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал о ситуации с электроснабжением в области. По его словам, в регионе применены как почасовые отключения света, так и экстренные.

Так, во Львове и окрестностях, частично на Яворовщине и Пустомытовщине, потребители остались без света. Там применены экстренные отключения электроэнергии.

"Это вынужденные меры после утренних ракетных ударов россиян. Другая часть области получает электроэнергию в соответствии с графиком почасовых отключений", – сообщил глава Львовской ОВА.