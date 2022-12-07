Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Павел Нарожный. Он напомнил, что российские военные 5 декабря запустили по Украине свыше 70 ракет. Более 60 из них сбила украинская ПВО.

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Россияне задумываются над эффективностью массированных атак по Украине

Военный эксперт считает, что такой результат работы украинской противовоздушной обороны подтолкнул врага к определенным размышлениям.

До целей долетело менее 10 ракет. Я думаю, россияне уже задумываются об эффективности таких атак. Возможно, работают над новым стратегически-тактическим подходом к массированным атакам,

– предположил Нарожный.

Он добавил, что в такой ситуации даже у россиян могут возникнуть мысли, что что-то идет не так.

"Начинается совсем другая история"

О том, что обстрел был нерезультативным, свидетельствуют настроения внутри самой России. Как рассказал Нарожный, обычно после таких массированных атак у россиян "праздник" – об успехах российских военных пишут во всех СМИ. Однако в этот раз российские пропагандисты обошли вниманием тему ракетных обстрелов.

Вместо этого 5 декабря россияне обсуждали удар по аэродрому "Энгельс". По словам военного эксперта, в стране-агрессоре возмущались, мол, как это у украинцев получилось ударить по стратегическим ракетоносцам.

"А ведь это Украина только начинает. Это только первые 2 – 3 дрона долетели. А если мы сделаем 100 или 1000 дронов? Начинается совсем другая история", – сказал Нарожный.

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Россияне оказались в тупике

Он добавил, что сейчас враг пытается экономить ракеты, потому что у него осталось мало запасов. Впрочем, не стоит тешить себя мыслью, что россиянам нечем стрелять.

Во-первых, в России продолжается производство крылатых ракет. Как сообщил военный эксперт, оккупанты успевают изготовить примерно 1 ракету в сутки. То есть в месяц они могут сделать около 30 штук.

Во-вторых, российские оккупанты имеют запасы старых ракет вроде Х-55 и Х-22.

Несмотря на это, противник понимает, что массированные атаки по Украине уже не оказывают такого воздействия, как раньше.

Россияне сейчас оказались в огромном тупике и думают, что делать дальше. Ведь что бы они не делали, эффекта от этого немного,

– отметил Нарожный.

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