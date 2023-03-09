В сети уже обнародовали кадры воронки, информирует 24 Канал. Также стало известно о последствиях ракетной атаки в Харьковской области.
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На Харьковщине образовалась воронка в результате прилета
На обнародованных кадрах можно увидеть глубокую воронку, образовавшуюся на Харьковщине после ракетной атаки оккупантов.
Воронка на Харьковщине / фото "Накипело"
Последствия прилета на Харьковщине: смотрите видео
Этой ночью российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Предварительно, зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
Кроме того, в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры.
В поселке Песочин Харьковского района вражеская ракета попала во двор частного дома, повреждено несколько жилых домов. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте. Еще одна ракета в Песочине попала на открытой территории в болото.
А в поселке Слобожанское Чугуевского района ракета повредила теплицы овощной фабрики.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по состоянию на 10:30 у местных жителей нет электроэнергии, а объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения работают на генераторах. Также в городе приостановлены тепло- и водоснабжение.
Ракетная атака Украины 9 марта
- В Святошинском районе Киева пострадали 3 человека из-за падения российской ракеты.
- Также в результате взрыва 5 автомобилей полностью уничтожены, а еще 15 повреждены.
- В Запорожской области пять ракет, предварительно С-300, попали в один из объектов критической инфраструктуры.
- В Ивано-Франковской области есть попадание по энергообъекту. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате удара нет.
- На территории Подгаецкой громады в Тернопольской области зафиксировано падение обломков ракеты. Взрывом повреждено 5 домов, один из которых жилой. Жертв и потерпевших нет.
- Из-за ночной атаки в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора.
- В Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне. Известно, что число погибших выросло до пяти человек.
- На массированную ракетную атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Украинский лидер выразил свои соболезнования родным погибших.