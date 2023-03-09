У мережі вже оприлюднили кадри вирви, інформує 24 Канал. Також стало відомо про наслідки ракетної атаки Харківщини.

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На Харківщини утворилась вирва внаслідок прильоту

На оприлюднених кадрах можна побачити глибоку вирву, яка утворилась на Харківщині після ракетної атаки окупантів.



Вирва на Харківщині / фото "Накипіло"

Наслідки прильоту на Харківщині: дивіться відео

Цієї ночі російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Харкову та Харківській області. Попередньо, зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. На жаль, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Окрім цього, у Харкові пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

У селищі Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на подвір'я приватного будинку, пошкоджено декілька житлових будинків. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці. Ще 1 ракета в Пісочині влучила на відкритій території в болото.

А в селищі Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що станом на 10:30 місцеві мешканці не мають електроенергії, а об'єкти критичної інфраструктури та медичні заклади працюють на генераторах. Також у місті призупинено тепло- та водопостачання.

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