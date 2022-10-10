В настоящее время на местах ударов работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается, так что не выходите из укрытия.

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Массированная ракетная атака на область. Есть погибшие и раненые. На местах ударов работают все службы,

– сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Заметим, воздушную тревогу в области объявили в 7 часов утра. Впоследствии жители областного центра сообщили, что слышали звуки взрывов.

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