Наразі на місцях ударів працюють всі профільні служби. Повітряна тривога триває, то ж не виходьте з укриття.

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Масована ракетна атака на область. Є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби,

– повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Зауважимо, повітряну тривогу в області оголосили о 7 годині ранку. Згодом мешканці обласного центру повідомили, що чули звуки вибухів.

Масштабний ракетний обстріл України: що відомо

Російські окупанти зранку 10 жовтня завдали масових ракетних ударів по Україні. У Києві наразі відомо про 8 загиблих та 24 постраждалих. Мер міста Віталій Кличко підтвердив, що смертоносні снаряди влучили у Шевченківському районі. Однак кияни пишуть, що влучання були і в інших районах міста.