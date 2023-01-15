Попадание в энергетический объект зафиксировали в Ивано-Франковской области. На месте удара возник сильный пожар.
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По информации главы Ивано-Франковской ОВА, площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. На месте создали штаб пожаротушения с привлечением представителей объекта и 4 оперативных участка.
Следовательно, благодаря слаженным и четким действиям спасателей пожар был локализован в 17:54, а уже в 00:12 пожарные ликвидировали огонь.
Спасатели тушат пожар в Ивано-Франковской области / Фото ГСЧС Украины
Кроме того, работники ГСЧС спасли двух человек на месте инцидента. К счастью, пострадавших нет.
К ликвидации пожара были привлечены 28 единиц техники и 87 человек личного состава от ГУ ГСЧС в области.
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