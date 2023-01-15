Влучання в енергетичний об'єкт зафіксували в Івано-Франківській області. На місці удару виникла сильна пожежа.

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Які наслідки ракетного удару

За інформацією очільниці Івано-Франківської ОВА, площа загоряння складала 200 квадратних метрів. На місці створили штаб пожежогасіння із залученням представників об'єкта та 4 оперативні дільниці.

Відтак, завдяки злагодженим та чітким діям рятувальників пожежу було локалізовано о 17:54, а вже о 00:12 пожежники ліквідували вогонь.

Рятувальники гасять пожежу на Івано-Франківщині / Фото ДСНС України

Крім того, працівники ДСНС врятували двох людей на місці інциденту. На щастя, постраждалих немає.

До ліквідації пожежі було залучено 28 одиниць техніки та 87 людей особового складу від ГУ ДСНС в області.

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