Россияне еще раз показали, что могут значительно меньше, чем им кажется

44 сбитых ракеты из 50 – это почти 90% эффективности. Оккупанты в очередной раз решили отрефлексировать сотнями миллионов долларов, напомнив, что они – террористы, наносящие удары по гражданским объектам, которых необходимо останавливать жестко и бескомпромиссно.

Как оккупанты пропиарили ВСУ

Показательно, что в попытке продемонстрировать то, что они чего-то да могут, россияне показали, что на самом деле они могут значительно меньше, чем им кажется. Да, есть прилеты. Да, есть разрушения. Но гораздо меньше, чем могло бы быть.

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И в то время? как россияне продолжат рефлексировать на свои ракеты, эффективность которых становится с каждым разом все меньше, Украина будет улучшать свою ПВО, повышая ее эффективность, в том числе и за счет таких обстрелов.

Думаю, все заметили, что сегодня оккупанты пытались прорвать нашу ПВО массированным налетом. И в целом, анализируя цифры и последствия, особенно с учетом того, какие бы они могли быть, если прорыв удался, могу сказать одно – спасибо ВСУ!

Украинская ПВО отразила почти все ракетные атаки оккупантов утром 31 октября: смотрите видео