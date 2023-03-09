Россиянам не сказали, что пришла весна: в чем нелепость массированной атаки

Российские генералы, похоже, перепраздновали свой профессиональный праздник, 8 марта, и решили под влиянием гормонов снова ударить по энергетической инфраструктуре Украины. Не пожалели даже свой любимый "Кинжал", на который молится вся Россия, на "святое дело борьбы" со зловещим трансформатором в Голосеевском районе. И чтобы что?

Плохой сон украинцев – стратегическая цель россиян

Понятно, что они этим хотели достичь с октября по январь. Им кто-то сказал, что весна пришла? Что уже тепло? Что Европа не замерзла, что британцы не едят белок? Что цена на газ упала ниже 500 долларов? Что увеличивается световой день?

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Или они все это проспали? Какой смысл тратить ресурсы на все это сейчас? Чтобы не дать украинцам поспать? Но большинство людей проспало эту воздушную тревогу, отправившись спать не дожидаясь, пока генералы набухаются окончательно.

Чтобы разозлить энергетиков? Так те уже привыкли. Чтобы проверить, не пришли ли еще ЗРК Patriot? Вот проверили, не пришли. И что это вам дало? Хотите выстрелять все ваши "Кинжалы" еще до того, как приедут Patriot и начнут их сбивать? Мол, чтобы никому не достались.

Это похоже на какое-то тупое упрямство подростка, делающего что-то вопреки здравому смыслу. Делает это просто потому, что может и потому, что взрослые говорят, что так делать нельзя.

"А я могу!" Ну смогли, и что оно вам дало? Может, их так разозлило нытье "военкоров", что в результате месяцев обстрела в Харькове включили уличный свет, а в Киеве запустили троллейбусы. Так сегодня с утра троллейбусы снова поехали.

Гениальный рецепт от оккупантов, как профукать "Кинжалы"

Или кому-то нужно рассказать бункерному деду, что они использовали все ракеты и достигли этим ровно ноль? Они боятся, а потому продолжают стрелять. Мол, вот-вот Украина не выдержит и окажется наконец в каменном веке? "Вот сейчас еще добавим к нашему гениальному рецепту немного "Кинжалов" и тогда точно даже весна и лето не помогут".

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На самом же деле вот-вот Украина вернется к экспорту электроэнергии в Европу. Эти бестолковые обстрелы не смогут это остановить. Земля продолжит свой путь в пустотах космоса, увеличивая световой день, чтобы там не говорили российские шаманы. Вот реально – чтобы что?

У вас политические мотивы доминируют над военными? Да тут даже политических уже нет. Вы не жалеете зэков и мобилизованных – это ясно, но ракет, а особенно "Кинжалов", вам должно быть жаль? Или вы просто тупые?

Всегда правильный самый простой ответ. Но ты все равно ищешь рацио в действиях генералов, и тех, кто принимает решения. Ищешь зерно. И чтобы что? Чтобы снова убедиться, что "умом Россию не понять"?