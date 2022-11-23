По Украине задержка поездов из-за обстрелов энергообъектов: вокзалы перешли на резервное питание

Сегодня россияне снова нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. Есть обесточенные участки, поэтому пока некоторые поезда не могут курсировать.

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру обесточены участки Укрзализныци в 7 регионах.

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В каких регионах обесточены участки

В результате новых ракетных обстрелов обесточены участки в Киеве, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской области. Отправка ближайших поездов возможна с задержкой, пустили в действие резервные тепловозы. Движение кольцевой электрички в столице временно приостановили

Во время тревоги пассажиры просят находиться в укрытиях непосредственно к посадке на поезд. Посадка продолжается в безопасном режиме через подземные переходы.

Вокзалы переходят на резервное питание

Обесточенные вокзалы Укрзализныци переходят на резервное питание.

Первыми восстановлены Киев, Харьков и Винница. Здесь развернуты укрытия и пункты безопасного ожидания, пассажиры могут продолжать высадку и посадку через подземные переходы.

– рассказали в Укрзализныце.

По состоянию на 15.45 удалось возобновить работу кольцевой электрички в Киеве. В то же время посадка на поезд Киев – Харьков задерживается на 15 минут.

Поезд Винница – Чернигов отправился с Казатином вспомогательным локомотивом и опаздывает на 48 минут.