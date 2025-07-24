США должны помогать Украине защищаться от российскими атаками, но в каких масштабах точно неизвестно. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 каналу, что оккупанты стремительно масштабируют изготовление собственных беспилотников.

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"Но важно понимать, что в реалистичных обстоятельствах Россия не сможет регулярно запускать по тысяче "Шахедов" в день, однако есть "но". Россияне могут накопить дроны и в какой-то момент запустить 2000, но все тормозит стоимость производства", – сказал он.

Насколько активно Россия производит дроны?

По словам Давида Шарпа, стало известно, что к концу 2024 года россияне вышли на уровень производства именно "Шахедов", говорится о 9 тысячах единиц в год.

Предположим, что они увеличили темпы производства. Каждый из них стоит очень дорого. Их стоимость оценивают примерно в 100 тысяч долларов. То есть 10 миллионов долларов стоит всего лишь 100 таких машин, а 100 миллионов – 1000,

– отметил военный обозреватель.

Он считает, что такую большую сумму россияне не могут позволить себе тратить каждый день на обстрелы Украины. Однако атаки не останавливаются.

Стоит иметь средства противодействия, в частности довольно недорогие перехватчики, которые можно изготавливать массово. Все потому, что россияне и дальше наносят удары по территории Украины, используя хоть и не 1000 дронов, но все же большое количество.

Военный обозреватель добавил, что, кроме обороны, есть и метод запугивания врага, когда Украина атакует важные российские военные цели в ответ на оккупационный террор.

Одно дело, когда Россия безнаказанно бьет по Киеву, Житомиру или Тернополю, а второе, когда на следующую ночь большое количество дронов прилетает на важные российские объекты,

– отметил он.

Добавим, военный эксперт Игорь Романенко считает, что возможность противодействовать активному производству российских дронов зависит от наличия в Украине дальнобойного оружия, которое позволит уничтожать производственные мощности беспилотников, в частности в Елабуге. Он отмечает необходимость расширения вооружения, включая ракеты "Нептун" и "Сапсан", а также быстрой поставке средств ПВО для разрушения вражеской логистики еще до запуска атак.